غدًا.. «وفد الغربية» ينظم مؤتمرًا حول دور الأحزاب فى تنمية الوعى الوطنى

تنظم اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الغربية برئاسة النائب حازم الجندي، مؤتمرًا جماهيريًا، غدًا الجمعة، بعنوان "دور الأحزاب في تنمية الوعي الوطني بالجمهورية الجديدة"، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بقاعة المؤتمرات الرئيسية في جامعة طنطا تحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد.

يأتي ذلك في إطار ترسيخ فلسفة وتوجه حزب الوفد التاريخي، وإدراكًا للدور التوعوي الهام لكافة الأحزاب المصرية لتنمية الوعي الوطني.

ويحضر المؤتمر عدد من رموز الأحزاب السياسية وأعضاء الهيئة العليا وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلسي النواب والشيوخ ونواب محافظة الغربية وكبار الشخصيات العامة والإعلام، ويشهد المؤتمر إطلاق عدد من المبادرات المجتمعية لشباب جامعة طنطا ومحافظة الغربية.