سقوط أمطار متوسطة مصحوبة بغيوم على مرسى مطروح (صور)

شهدت مدينة مرسى مطروح سقوط أمطار متوسطة مصحوبة بغيوم أغرقت الشوارع والميادين، وأعلنت الأجهزة التنفيذية عن حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات.

وأعلنت محافظة مطروح عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن لتلقى شكاوى المواطنين وسرعة حلها علي الفور.

وكان قد قال محمد خضر، المتحدث الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، خلال حديث سابق لـ"الدستور"، إنه تم إنهاء الاستعدادات لموسم الأمطار، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات والراحات، واستدعاء جميع العاملين من الراحات، وذلك تحسبًا لحدوث أي تداعيات.

وأوضح المتحدث الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أنه تمت جاهزية 84 سيارة ومعدة شفط مياه عملاقة لرفع مياه الأمطار من الشوارع الميادين بمدن محافظة مطروح الـ8، مشيرًا إلى أنه تم توزيع 59 سيارة ومعدة على مدن محافظة مطروح كالآتي "41 سيارة ومعدة بمدينة مرسي مطروح، سيارة بمدينة الضبعة، 3 سيارات ومعدات بمدينة العلمين، 3 سيارات ومعدات بمدينة الحمام، 8 سيارات ومعدات بمدينة سيوة، سيارة بمدينة النجيلة، سيارة بمدينة براني، وسيارة بمدينة السلوم"، بالإضافة إلي 25 سيارة ومعدة جاهزة في حالة الطوارئ.

وأضاف أنه تم تطهير 717 شنيشة تصريف مياه أمطار وتطهير المحطات الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى إجراء سيناريوهات لبعض الأزمات والتأكد من صلاحية المعدات وجاهزية الأفراد، مؤكدًا أنه تتم متابعة حالة الطقس بشكل يومي عن طريق غرفة الأزمات للشركة القابضة وغرفة العمليات بديوان عام المحافظة.

وأشار إلي أنه تم التمركز لبعض المعدات في بعض المناطق الساخنة التي تم تحديدها خلال الأعوام السابقة، وتم تنفيذ بعض الأعمال البسيطة التي حلت مشاكل تجمع مياه الأمطار داخل مدينة مرسي مطروح وبعض النقاط على كورنيش مدينة مرسي مطروح.

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