تجري كولومبيا مفاوضات لشراء 16 طائرة مقاتلة من طراز رافال من المصنّع الفرنسي داسو، على ما أعلنت رئاسة البلد الواقع بأمريكا الجنوبية، الأربعاء، في إطار مساعيها استبدال طائرتها من طراز كفير الإسرائيلية.

وقالت الرئاسة في بيان: إن الدولة الأمريكية الجنوبية "اختارت مسبقًا عرض الحكومة الفرنسية لبيع 16 طائرة طراز رافال" بعد الاطلاع على طائرات غريبن السويدية وإف-16 الأمريكية.

وأضافت أنه "لا توجد عقود موقعة، إنها مفاوضات أولية" على عرض تقدر قيمته بنحو 15 مليار بيزوس (نحو 3 مليارات دولار)، موضحة أن طائرات رافال تمثل "الخيار الأفضل للبلاد من حيث السعر والكفاءة وقابلية التشغيل".

قبل توليه السلطة في أغسطس، عارض الرئيس اليساري جوستافو بيترو شراء طائرات مقاتلة جديدة.

وأكدت الرئاسة الأربعاء أن الطائرات لن يتم تمويلها من خلال الإصلاح الضريبي الرئيسي.

ويسعى الإصلاح، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الكولومبي الشهر الماضي، إلى زيادة الضرائب على الأغنياء وقطاع النفط.

وقالت الرئاسة إن كلفة الطائرات ستُسدد "بعد خمس سنوات، بهدف عدم التضحية بالإنفاق الاجتماعي".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، صرح في 19 أكتوبر الماضي، بأن الولايات المتحدة وبغض النظر عن الدول الأخرى، تعمل على تدمير الاقتصاد العالمي من أجل حماية اقتصادها.

وبحسب وكالة "تاس" الروسية، قال بيترو خلال كلمة ألقاها في بلدية أورابا بأنتيوكيا: "هناك أزمة اقتصادية قادمة لا يمكن إنكارها. الولايات المتحدة تدمر بالفعل كل اقتصاد في العالم".

وأشار إلى أن الاقتصاد الأوروبي ينهار بعد أن "شن الروس والأوكرانيين والأوروبيين حربًا من أجل الغاز والطاقة"، في القارة الأوروبية ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا يعانون من أزمة صعبة.

وأضاف بيترو: أن "الولايات المتحدة تتخذ إجراءات لحماية نفسها، في بعض الأحيان دون التفكير في العواقب. اقتصاد دول أمريكا اللاتينية فارغ، وأمريكا اللاتينية منهوبة. جميع عملاتنا تتراجع، وليس البيزو الكولومبي فقط".