التاريخ ينحاز لليفربول على حساب السيتي قبل مواجهة اليوم بكأس الرابطة

ينحاز التاريخ لفريق ليفربول الذى يقوده محمد صلاح، على حساب فريق مانشستر سيتى على مستوى مواجهات بطولة كأس الرابطة، قبل مواجهة اليوم اليوم الخميس، بين الريدز والسيتي، في مباراة دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية .

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وستحظى بمزيد من التابعة، كونها المباراة الرسمية الأهم بعد ثلاثة أيام فقط من انتهاء بطولة كأس العالم التى اختتمت فعالياتها بقطر مساء الأحد الماضى .

التقى الفريقان فى مناسبات عديدة في مختلف المسابقات ، كانت الإثارة والحماس عنوانها الحاضر دائما، ولكن تحديدا في مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كان هناك 6 مواجهات سابقة في البطولة تاريخيا.

ولا يملك السيتي حظوظ كبيرة أمام الريدز في كأس الرابطة، فيما يمتلك ليفربول النصيب الأكبر في الفوز بواقع 3 مباريات مقابل مباراة واحدة لفريق مانشستر سيتي، وتعادلين.

وخلال تلك المباريات، سجل ليفربول في شباك مانشستر سيتي 11 هداف في مرمى مانشستر سيتي بينما استقبل الريدز 7 أهداف فقط، أما أكبر نتيجة كانت فوز الريدز على السماوي برباعية نظيفة.

وخلال الموسم الحالى، كانت هناك مبارتين بين ليفربول ومانشستر سيتي، الأولى كانت في كأس الدرع الخيرية وفاز الريدز 2/3 والمباراة الثانية في مسابقة الدوري وكرر ليفربول الفوز بهدف نظيف.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: كاويمين كيلير.

خط الدفاع: كالفين رامزي، ناثانيل فيليبس، جو جوميز، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: أليكس أوكسلايد تشامبرلين، جوردان هندرسون، هارفي إيليوت.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو، داروين نونيز، محمد صلاح.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: ريكو لويس، روبن دياش، إيميريك لابورت، سيرجيو جوميز.

خط الوسط: رودري، إلكاي جوندوجان، كول بالمر.

خط الهجوم: رياض محرز، جاك جريليش، إرلينج هالاند.