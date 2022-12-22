الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

جورج إليوت أو مارى آن إيفانس جسدت مشاهد الحياة الريفية فى أعمالها

جورج إليوت
جورج إليوت

جورج إليوت هو الاسم المستعار للروائية البريطانية "ماري آن إيفانس"، والتي رحلت عن دنيانا في مثل هذا اليوم من العام 1819، ولدت في الريف الإنجليزي، وترعرعت في كنف عائلة تراعي التعاليم البروتستانية الصارمة.

 

فقدت جورج إليوت، حماسها الأرثوذوكسي الديني في عقدها العشريني، وأصبحت واحدة من أوائل الذين تبنوا المواقف العلمية التي تتطلب المنطق السليم والموضوعية في المسائل الدينية، لكن دون أن تتخلي عن الحس الأخلاقي المتجذر الذي كرسته بالإذعان للواجب والإقرار بمبدأ الجزاء.

 

 بدأت جورج إليوت أولي محاولاتها في مجال الكتابة الأدبية بترجمة “حياة يسوع” لـ ديفيد شتراوس في العام 1846، وفي العام 1950 صارت مساعدة محرر جريدة “ويستمنستر ريفيو”، وبعد ذلك بفترة تساكنت مع الناقد “جورج هنري لويس”، والذي لم يتمكن من الحصول علي الطلاق من زوجته، وقد حول مسار “ماري آن إيفانس” من الفلسفة إلي الكتابة الروائية.

 

ظهرت أولي ثلاث روايات للكاتبة جورج إليوت، في شكل مشاهد من الحياة الإكليركية، أما قصصها الثلاث التالية التي تدور أحداثها علي خلفية الحياة الريفية التي ألمت بها جيدا، وهي علي التوالي أعمال: “آدم بيد” ونشرت في العام 1859، “الطاحونة علي الجدول” عام 1860، “سايلاس مارنر” ونشرت في العام 1861وهي الرواية التي رسخت شهرتها كروائية تتميز بدفء العاطفة والمشاركة الوجدانية نحو الفقراء والمحرومين.

 

وقد سافرت جورج إليوت إلي إيطاليا لتقف مباشرة علي خلفية روايتها “رومولا”، والتي تصور مدينة فلورانسا خلال عصر النهضة. وقد وفرت حركة الإصلاح عام 1832 خلفية إحدي مغامراتها في الرواية السياسية، فجاءت روايتها: “فيليكس هولت” 1866، “ميدل مارش” 1872، “ورواية ”دانييل ديروندا" عام 1876. في هذه الروايات نقف علي مهارة جورج إليوت وصنعتها الماهرة في جدل الحبكتين الرئيستين، من حيث تصويرها للحياة الاجتماعية غالبا.

 

جاءت مساهمة جورج إليوت في الرواية من تجربتها الواقعية، خاصة في سبر أغوار الشخصيات والأحوال والأوضاع الاجتماعية في حياة الريف. وقد توفرت علي المقدرة علي تحليل تفاعل الناس وعلاقاتهم المتشابكة في مجتمع محدود، وتقييم دوافعهم، ومعالجة التأثيرات المتشابكة للوسط الاجتماعي علي شخصياتها الروائية والأدبية. ويذهب مؤرخو الأدب إلي أن جورج إليوت عندما تكتب تصبح كمن يعطي دروسا في الأخلاق، وعلم النفس مما يترك أثره علي بطء الحدث في القصة، إلا أنها بالرغم من ذلك، لا بد أن توضع في مصاف أوائل الروائيين الذين كتبوا الرواية النفسية ــ الاجتماعية، السيكولوجية ــ السيسيو لوجية.  

جورج إليوت ماري آن إيفانس جسدت مشاهد الحياة الريفية حياة يسوع الطاحونة علي الجدول

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