زيلنسكى من الكونجرس: أموالكم ليست صدقة علينا نحن نحمى الأمن العالمى والديمقراطية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه أمام الكونجرس الأمريكي في واشنطن: "أؤكد لكم أن الجنود الأوكرانيين يمكنهم تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية بأنفسهم.. أموالكم ليست صدقة، إنها استثمار في الأمن العالمي والديمقراطية التي نتعامل معها بأكثر الطرق مسؤولية".

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام عالمية، فقد طالب المزيد من الأسلحة الثقيلة من الولايات المتحدة لمساعدة بلاده، وحذر الرئيس الأوكراني أيضا من أنها "مجرد مسألة وقت" قبل أن تضرب روسيا حلفاء آخرين للولايات المتحدة "إذا لم نوقفها الآن".

وقال: "العالم مترابط للغاية بحيث لا يسمح لشخص ما بالوقوف جانبا، وفي نفس الوقت يشعر بالأمان ، عندما تستمر مثل هذه المعركة"، مضيفا أن العام المقبل سيكون "نقطة التحول، عندما يجب أن تضمن الشجاعة الأوكرانية والعزم الأمريكي مستقبل حريتنا المشتركة".

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شركة «فاجنر» العسكرية الروسية

قررت وزارة التجارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على شركة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة لمنع وصولها إلى الوسائل التقنية، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم».

وأجرت الوزارة تغييرات على القوائم السوداء الحالية، التي تم إضافة شركة «فاجنر» العسكرية الخاصة إليها في عام 2017، حيث تم إضافة عنوان قانوني آخر للمنظمة، وتم إدراجها على أنها «المستهلك النهائي للسلع العسكرية».

ووفقًا للقيود الجديدة، فقد تم حظر تصدير وإعادة تصدير عدد من المكونات العسكرية للشركة.

بايدن: سنقدم مساعدات جديدة لكييف بقيمة 1.8 مليار دولار

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال استقباله نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، عن مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار وثمانمئة وخمسين مليون دولار.

وقال بايدن إن حزمة المساعدات الجديدة ستتضمن منظومات باتريوت، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل دعم كييف بالأسلحة. معلنا نيته التوقيع على قانون يوفر لأوكرانيا دعما بخمسة وأربعين مليار دولار.

وأضاف أن بلاده تدعم في الوقت ذاته خيار السلام في أوكرانيا.