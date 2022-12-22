مرتضى منصور يكشف الاجراء القادم ضد ممدوح عباس

خرج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بـ بيانه المنتظر ردا على قرار تأييد الحجز على أرصدة النادي لصالح ممدوح عباس، الصادر اليوم من محكمة مستأنف مستعجل عابدين

مرتضى منصور أكد أن هناك خطوات قانونية أخرى سوف يتم اللجوء إليها مثل الطعن على هذا القرار، مؤكدا أن هذا شئ أكيد سوف يحدث.

وتابع ردا على ممدوح عباس مؤكدا أن كل ذلك لن يؤثر على الموقف المالي للزمالك، وأن كافة الفريق الرياضية سوف يتم تحويل جزء من مستحقاتها بداية من صباح اليوم الخميس، والجزء الأخر يوم الأحد.

ووجه مرتضى منصور تساؤلات عديدة الى مسؤولين في الدولة، بشأن هذا القرار والحجز على المال العام، خاصة وأن الزمالك يمتلك أصول وليس من المنطقي الحجز على كيان ثابت متواجد.

حيث تحدث أن ليس منطقي لأنه يحدث خوفا من هروب شخص، ونادي الزمالك كيان وليس شخص سوف يهرب بالأموال.

وتابع أنه قدم كل المستندات التي تؤكد حصول ممدوح عباس على أمواله وتم رفض التظلم، وتساؤل عن سبب ترك ممدوح عباس يعبث في نادي الزمالك كما يُريد

وواصل أنه ربما يكون هناك خطأ قد حدث، ربما في الاجراءات أو أن المستندات التي قدمها لم يتم إرسالها الى القاضي.

و حرص مرتضى منصور على توجيه رسالة اطمئنان الى جمهور الزمالك بشأن الوضع المالي، مؤكدا أن ممدوح عباس لن يحصل على شئ