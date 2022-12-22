الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خريطة الأمطار ومعدلات الانخفاض فى الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

الأمطار
الأمطار

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تشهدها البلاد اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى الثلاثاء المقبل.

ويسود طقس مائل للبرودة في ساعات الصباح الأولى، ثم معتدل غائم نهارًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، الشرقيه والغربية ووسط سيناء، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشمال وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الانحاء..

وأوضحت الأرصاد، أن البلاد شهدت منذ أمس الأربعاء انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 مئوية، مشيرة إلى أن نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متباعدة، بحسب بيان الأرصاد الجوية.

وحذر خبراء الأرصاد من أن صور الأقمار الصناعية قد أكدت تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا، طوال الفترة المشار إليها على الطرق المؤدية القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية..

وأكدت هيئة الأرصاد، أن هناك فرص سقوط الأمطار مرة أخرى، على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وأحيانًا الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من سيناء.

درجات الحرارة من الخميس حتى الثلاثاء 

درجات الحرارة الخميس  

القاهرة والوجه البحري العظمى 20- الصغرى 12
السواحل الشمالية العظمى 19- الصغرى 13
جنوب سيناء العظمى 23- الصغرى 18
شمال الصعيد العظمى 20- الصغرى 9
جنوب الصعيد العظمى 24 – الصغرى 13

درجات الحرارة الجمعة  

القاهرة والوجه البحري العظمى 20- الصغرى 12
السواحل الشمالية العظمى 19- الصغرى 13
جنوب سيناء العظمى 22- الصغرى 18
شمال الصعيد العظمى 20- الصغرى 9
جنوب الصعيد العظمى 22 – الصغرى 13

درجات الحرارة السبت  

القاهرة والوجه البحري العظمى 19- الصغرى 12
السواحل الشمالية العظمى 19- الصغرى 14
جنوب سيناء العظمى 20- الصغرى 17
شمال الصعيد العظمى 21- الصغرى 9
جنوب الصعيد العظمى 22 – الصغرى 10

درجات الحرارة الأحد 

القاهرة والوجه البحري العظمى 20- الصغرى 13
السواحل الشمالية العظمى 19- الصغرى 14
جنوب سيناء العظمى 23- الصغرى 16
شمال الصعيد العظمى 21- الصغرى 9
جنوب الصعيد العظمى 23 – الصغرى 10

درجات الحرارة الإثنين  

القاهرة والوجه البحري العظمى 20- الصغرى 13
السواحل الشمالية العظمى 19- الصغرى 14
جنوب سيناء العظمى 23- الصغرى 16
شمال الصعيد العظمى 21- الصغرى 9
جنوب الصعيد العظمى 23 – الصغرى 10

درجات الحرارة الثلاثاء  

القاهرة والوجه البحري العظمى 21- الصغرى 13
السواحل الشمالية العظمى 20- الصغرى 14
جنوب سيناء العظمى 23- الصغرى 17
شمال الصعيد العظمى 22- الصغرى 10
جنوب الصعيد العظمى 24– الصغرى 12

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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