الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حكيم يحتفل بالعام الجديد بإطلاق أغنية «لذاذة»

حكيم
حكيم

يستعد الفنان حكيم، بطرح أغنية جديدة للاحتفال بالعام الجديد مع جمهوره بطريقة غير تقليدية، من خلال أغنيته الجديدة “لذاذة”، وهي أغنية مبهجة.

حكيم

أغنية “لذاذة” لـ حكيم، من كلمات وألحان عزيز الشافعي الذي يلتقي فنيا مع حكيم للمرة الأولي، وتوزيع موسيقي طارق مدكور الذي يعود للتعاون معه من جديد بعد 20 عاما عن أخر تعاون بينهما. 

حكيم

يذكر أن حكيم طرح عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أغنية بعنوان "قول الله"، من كلمات تامر حسين، وألحان محمد رحيم وتوزيع ومكساج توما، وإشراف فني جورج سمير.

حكيم

 

 

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وائل لطفي

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