الخميس 22 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن وسيئول ترسمان سيناريوهات واقعية تتصدى للتهديدات النووية والصاروخية

نووي كوريا الشمالية
نووي كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها تخطط مع واشنطن لوضع سيناريوهات تدريب واقعية في وجه تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية، وتوسيع نطاق التدريبات الميدانية العام المقبل.

 

وذكرت الدفاع الكورية، اليوم الأربعاء، أن الوزير لي جونغ-سوب، ترأس اجتماعا لكبار القادة العسكريين لمناقشة الخطة وأولويات السياسات الأخرى، وسط التوترات الناجمة عن استمرار كوريا الشمالية في إطلاق الصواريخ، بما في ذلك ما وصفته سيئول يوم الأحد بأنه صاروخ باليستي متوسط المدى.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه في النصف الأول من العام المقبل، يخطّط الحليفان لإجراء حوالي 20 برنامج تدريب، بما فيها تدريبات "سانغ يونغ" البرمائية. وستكون تلك التدريبات على مستوى تدريبات "فرخ النسر" الذي تم تعليقها رسميا في عام 2019 وسط الجهود الدبلوماسية مع الشمال.

 

وشدّد الوزير "لي" على أن بلاده ستتعامل مع التهديدات النووية لجارتها الشمالية على أساس التزام الولايات المتحدة بـ "الردع الموسّع" لتعبئة المجموعة الكاملة من قدراتها العسكرية، بما في ذلك القدرات النووية، للدفاع عن كوريا الجنوبية.

 

كما تطرق الاجتماع إلى "التهديدات غير النووية لكوريا الشمالية"، إذ شدّد الوزير على ضرورة قيام الجيش الكوري الجنوبي بدور "قيادي" لضمان القدرة على الرد الصارم والتام على أي أعمال استفزازية لكوريا الشمالية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

الأكثر قراءة

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 22-12-2022

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الخميس 22-12-2022

بايدن: سنقدم مساعدات جديدة لكييف بقيمة 1.8 مليار دولار

أسعار الدواجن اليوم الخميس 22-12-2022

إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص الحى خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لنابلس

هانى رمزى يحتفل بالكريسماس مع رامى رضوان فى «مساء DMC».. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

د هند جاد

شركات الاتصالات لتحصيل الأموال

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»