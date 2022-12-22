الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إنجى وجدان تحتفل بأعياد الكريسماس بإطلالة جديدة

إنجى وجدان
إنجى وجدان

نشرت الفنانة إنجي وجدان، صور من جلسة تصوير جديدة احتفالا بأعياد الميلاد “الكريسماس” خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر حسابها على موقع “إنستجرام”.

إنجى وجدان

وظهرت خلال الصور بإطلالة كلاسيكية جذابة  تجمع بين البساطة والقوة، مُرتديةً جامب سوت بالوان الأسود متزينة بأحمر شفاة صارخ، مسدلة شعرها الأسود، بشكل منحها طلّة جريئة، عكست قوة شخصيتها وثقتها في نفسها.

إنجى وجدان

وحظيت جلسة التصوير التي نشرتها الفنانة إنجي وجدان عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إعجاب قطاع كبير من متابعيها.

 

إنجى وجدان

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وائل لطفي

عن قناة السويس

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