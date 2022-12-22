إنجى وجدان تحتفل بأعياد الكريسماس بإطلالة جديدة

نشرت الفنانة إنجي وجدان، صور من جلسة تصوير جديدة احتفالا بأعياد الميلاد “الكريسماس” خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر حسابها على موقع “إنستجرام”.

إنجى وجدان

وظهرت خلال الصور بإطلالة كلاسيكية جذابة تجمع بين البساطة والقوة، مُرتديةً جامب سوت بالوان الأسود متزينة بأحمر شفاة صارخ، مسدلة شعرها الأسود، بشكل منحها طلّة جريئة، عكست قوة شخصيتها وثقتها في نفسها.

إنجى وجدان

وحظيت جلسة التصوير التي نشرتها الفنانة إنجي وجدان عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إعجاب قطاع كبير من متابعيها.