الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شركة «فاجنر» العسكرية الروسية

وزارة التجارة الأمريكية
وزارة التجارة الأمريكية

قررت وزارة التجارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على شركة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة لمنع وصولها إلى الوسائل التقنية، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم».

وأجرت الوزارة تغييرات على القوائم السوداء الحالية، التي تم إضافة شركة «فاجنر» العسكرية الخاصة إليها في عام 2017، حيث تم إضافة عنوان قانوني آخر للمنظمة، وتم إدراجها على أنها «المستهلك النهائي للسلع العسكرية».

ووفقًا للقيود الجديدة، فقد تم حظر تصدير وإعادة تصدير عدد من المكونات العسكرية للشركة.

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