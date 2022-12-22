الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: سنقدم مساعدات جديدة لكييف بقيمة 1.8 مليار دولار

مساعدات لأوكرانيا
مساعدات لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال استقباله نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، عن مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار وثمانمئة وخمسين مليون دولار.

 

وقال بايدن إن حزمة المساعدات الجديدة ستتضمن منظومات باتريوت، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل دعم كييف بالأسلحة. معلنا نيته التوقيع على قانون يوفر لأوكرانيا دعما بخمسة وأربعين مليار دولار.

 

وأضاف أن بلاده تدعم في الوقت ذاته خيار السلام في أوكرانيا. 

 

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد قال إن موسكو لا تنتظر تطورات إيجابية بشأن المفاوضات مع أوكرانيا بعد زيارة زيلينسكي إلى واشنطن، معتبرا أن توريد أسلحة أمريكية جديدة لنظام كييف سيفضي إلى تفاقم الصراع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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