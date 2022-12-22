إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص الحى خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لنابلس

أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن عددًا كبيرًا من آليات الاحتلال العسكرية ترافقها جرافة، اقتحمت المنطقة الشرقية، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق كثيف لقنابل الغاز، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.

وأضافت أن أربعة شبان أصيبوا بالرصاص الحي أحدهم في الظهر والقدم في منطقة شارع عمان وحالته خطيرة جدًا، وآخران وصفت حالتهما بالخطرة، والإصابة الرابعة في العين وحالته مستقرة، كما أصيب آخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد والرأس، إضافة إلى 19 حالة اختناق بالغاز.