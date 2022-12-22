نتنياهو يعلن تشكيل الحكومة الإسرائيلية فى الدقائق الأخيرة

اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو بالرئيس إسحاق هرتسوج، ليل الأربعاء، وأبلغه أنه نجح في تشكيل حكومة، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية".

وجاء الاتصال قبل انتهاء المهلة المعطاة لنتنياهو بربع ساعة، على خلفية أزمة في المفاوضات مع عضو الكنيست إيتمار بن غفير ومع حزب "يهدوت هتوراة" المتدين.

والخطوة التالية هي إعلام نتنياهو رئيس الكنيست عن نجاحه بتشكيل حكومة، وبعدها سيكون لديه مدة أقصاها أسبوع لعرض حكومته على البرلمان من أجل نيل الثقة.