الخميس 22 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: بوتين لا ينوى وقف «الحرب الوحشية» على أوكرانيا

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ليست لديه نية لوقف "هذه الحرب الوحشية" ضد أوكرانيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

ووصف بايدن ما يفعله بوتين بأنه "مروع"، إذ "يستهدف دور الأيتام والمدارس" في أوكرانيا.

وتابع بايدن مخاطبا زيلينسكي: "إنك منفتح على السعي لتحقيق سلام عادل، لكن بوتين ليست لديه نية لوقف هذه الحرب الوحشية".

وأكد بايدن أنه واثق من أن التحالف الغربي "سيظل موحدا وراء أوكرانيا".

وقال: "لست قلقا بتاتا بشأن صلابة الحلف. أشعر بالرضا حيال التضامن والدعم لأوكرانيا".

ومن جهة أخرى، أعلن زيلينسكي خلال أول زيارة خارجية إلى الخارج منذ بدء الحرب، أن حصول كييف على أنظمة "باتريوت" الأميركية للدفاع الجوية "سيعزز بقوة" قدراتها الدفاعية.

وقال: "أقوى عنصر في هذه الحزمة هو أنظمة بطاريات باتريوت، وهو أمر سيعزز بقوة دفاعنا الجوي. هذه خطوة مهمة للغاية لخلق مجال جوي آمن لأوكرانيا".

واعتبر زيلينسكي هذه الأنظمة "الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها حرمان الدولة الإرهابية من أداتها الرئيسية للإرهاب، من إمكانية ضرب مدننا وطاقتنا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

الأكثر قراءة

بايدن: بوتين لا ينوى وقف «الحرب الوحشية» على أوكرانيا

حكيم يحتفل بالعام الجديد بإطلاق أغنية «لذاذة»

آس الإسبانية تُعلن انضمام رونالدو للنصر السعودى

حظك اليوم لمواليد الأبراج الترابية الخميس 22 ديسمبر 2022

مفوضية شؤون اللاجئين: أكثر من 7.8 مليون لاجئ أوكرانى وصلوا إلى أوروبا

دبلوماسى سابق يكشف دور مصر فى إقامة سد «جوليوس نيريرى» بتنزانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

د هند جاد

شركات الاتصالات لتحصيل الأموال

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»