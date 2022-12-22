الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الصينى: الحفاظ على الشراكة مع أستراليا يخدم مصالح الشعبين

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانج يي

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي أن الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية الشاملة الصحية والمستقرة بين الصين وأستراليا يخدم المصالح الأساسية للشعبين ويؤدي إلى تعزيز السلام والتنمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم.


جاء ذلك خلال اجتماع عقده، في بكين مع وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، بحسب الصفحة الرسمية لشبكة "سي جي تي إن" التليفزيونية الصينية.


وقال وانج، وهو أيضا عضو في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إنه بإمكان الصين وأستراليا أن تصبحا شريكين متعاونين بشكل متبادل، إذ ليس لديهما أي مظالم تاريخية ولا تضارب أساسي في المصالح.


وأشار وانج إلى أن زيارة وونج تتزامن مع الذكرى الخمسين لتوقيع البيان الدبلوماسي بين الصين وأستراليا، وهو أمر ذو أهمية تاريخية كبيرة.


وأضاف وانج أن الصين تقدر إبداء الحكومة الأسترالية الجديدة بشكل متكرر رغبتها في تحسين وتطوير العلاقات الثنائية مع الصين. وقال إنه يتعين على الجانبين اغتنام الاحتفال بالذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية كفرصة لتعزيز العلاقات الثنائية من أجل مزيد من التطور والمضي قدما بطريقة مستدامة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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