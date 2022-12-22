الخميس 22 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: قرار أوروبا بعدم إصدار تأشيرة للروس شرقي أوكرانيا «تمييز سياسى»

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، القرار الأوروبي بعدم إصدار تأشيرات للروس المقيمين في القرم ودونيتسك ولوجانسك شرقي أوكرانيا بأنه "تمييز سياسي وغير إنساني".

 

وقالت زاخاروفا - في بيان نُشر على موقع الخارجية الروسية، تعليقا على قرار الاتحاد الأوروبي بعدم قبول جوازات سفر المواطنين الروس المقيمين في المناطق الروسية الجديدة - "لقد أثبت الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة أن أعماله في مجال التأشيرات تخضع لمهام سياسية ساخرة"، موضحة أن وفقا لتوصيات المفوضية الأوروبية ومصلحة الشؤون الخارجية الأوروبية لم يقبل معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا جوازات سفر المواطنين الروس المقيمين في بعض المناطق الروسية وخاصة في القرم وسيفاستوبل.

 

وأضافت: "منذ الآن أصبحت سياسة التمييز هذه، والتي تنتهك القانون الدولي بشكل صريح، جزءا من قوانين الاتحاد الأوروبي وبلدان منطقة شنجن، وهي آيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين"، لافتة إلى أن واضعي هذه السياسة يصرون على معاقبة المواطنين الروس على اختيارهم الديمقراطي لصالح روسيا. 

 

وتابعت: "تنحصر (اللاإنسانية) لعقوبات التأشيرات في حقيقة أن فرضها يتم على أساس جماعي، وهي تهدف إلى خلق ظروف منحازة عن عمد للنظر في ملفات التأشيرات للمواطنين الروس"، مشيرة إلى أن هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي يقوم من جانب واحد بتقييد حرية تنقل ملايين الأشخاص ويحرمهم من حق اختيار الجنسية ومكان الإقامة.

 

وأكدت زاخاروفا أن دول الاتحاد الأوروبي تنتهك عن طريق ممارسة سياسة التمييز في مجال التأشيرات أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والاتفاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 وتتجاهل التزاماتها السياسية في مجال ضمان حرية التنقل وفق البيان الختامي لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا بهلسكني في عام 1975. 

 

وحذرت من أن فقدان الاتحاد الأوروبي لسمعته في الشؤون الدولية سيصبح نتيجة حقيقية لمثل هذه الأعمال قصيرة النظر، مشددة على أن بلادها ستواصل استخدام كل الأساليب الممكنة لحماية مصالح مواطنيها وضمان حقوقهم الشرعية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

الأكثر قراءة

خريطة الأمطار ومعدلات الانخفاض فى الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

وزير الخارجية الصينى: الحفاظ على الشراكة مع أستراليا يخدم مصالح الشعبين

مرتضى منصور يكشف الاجراء القادم ضد ممدوح عباس

اللهم أعوذ بك من الجبن والبخل.. دعاء الفجر اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شركة «فاجنر» العسكرية الروسية

روسيا: قرار أوروبا بعدم إصدار تأشيرة للروس شرقي أوكرانيا «تمييز سياسى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

د هند جاد

شركات الاتصالات لتحصيل الأموال

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»