الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة الهجرة العراقية: عودة 179 نازحا إلى مناطق سكنهم الأصلية

وزير الهجرة والمهجرين
وزير الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو

أعلنت وزير الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، عودة 179 نازحاً إلى مناطق سكنهم الأصلية.


وقالت جابرو، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه تم عودة 179 نازحاً من مركز "الجدعة لإعادة التأهيل المجتمعي" في الموصل إلى مناطق سكنهم الأصلية بشكل طوعي، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وكافة الأجهزة والوكالات الأمنية والاستخبارية.


وشددت على ضرورة متابعة أوضاع العائدين إلى مناطقهم وتلبية احتياجاتهم، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في العمل وفق برنامجها الحكومي لإنهاء ملف النزوح في البلاد.

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وائل لطفي

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