محافظ الغربية يكشف تفاصيل زيارة الأطفال من ذوى الهمم لمشروعات حياة كريمة

كشف طارق رحمي، محافظ الغربية، عن تفاصيل إعداد زيارة للأطفال من ذوي الهمم لمشروعات حياة كريمة في "زفتى"، مؤكدًا أن الهدف من هذه الرحلة هو تنمية روح الولاء للأطفال.

إعداد رحلات للشباب تنفيذًا لتعليمات الرئيس

وأضاف "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية "الأولى المصرية": “نحرص على أن يكون هناك رحلات للشباب والبنات للسنوات المختلفة طبقا لتوجيهات الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يعرف الشباب ماذا تقدم الدولة والمجهودات التي تقوم بها”.

وأكد أن الزيارة كانت لقرية طهطا بالغربية، وبدأت بأحد المدارس التي قامت حياة كريمة بتطويرها، وقدم الأطفال عرض فني وورشة عمل في الرسم والتلوين، وفقرة رياضية، مشيرًا إلى أن طلبة المدرسة الأسوياء قدموا لهم فقرة غنائية وكان هناك تلاحم بين ذوي الهمم والأطفال الأسوياء وتناغم بين الفئتين.

وأوضح أن المشروعات الموجودة في تبطين الترع وكورنيش طهطا، والحديقة الجديدة ومراكز الخدمات الموجودة بها، والمركز الزراعي البيطري ووحدة تنمية الأسرة، وقسم الشرطة، ووحدة الحماية والموقف النموذجي ومحطة المياه، وزاروا 13 مشروعًا و 4 مدارس بين الإنشاء وتأهيل وتطوير.

واختتم أنه يحب الحديث مع الأطفال من ذوي الهمم، لأنهم يتحدثون من قلبهم وأنه اعتاد على الحديث معهم قدوة بالرئيس عبدالفتاح السيسي.