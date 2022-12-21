التضامن اليوم.. خلو بعض المحافظات من المؤسسات وقوافل طبية بشمال سيناء

شهدت وزارة التضامن، عددًا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:

وزيرة التضامن: سنعلن قريبًا عن خلو بعض المحافظات من مؤسسات الرعاية

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم توفير 820 شقة للشباب من أبناء دور الرعاية لمن تخطوا مرحلة الرعاية اللاحقة، وجار تسليمها لهم، كما سيتم تأثيثها وتجهيزها من خلال حساب "أبناء مصر" الذي تم افتتاحه ببنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى توفير تأمين صحى وبطاقات تموينية لمن تجاوز 21 سنة منهم، وإعطائهم مصروفًا شهريًا دعم "كرامة"، كما يتم إعطاء طلاب المرحلة الإعدادية "تابلت".

https://www.dostor.org/4262462



إجراءات التسجيل فى برنامج «طفرة» لتأهيل الكوادر البشرية لسوق العمل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن التدريب المهني للمهن التطبيقية (طفرة) لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية؛ بما يتناسب مع متطلبات واحتياج سوق العمل وتحقيق الاندماج الاجتماعي بالتعاون مع برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لتوفير فرص التشغيل وإتاحة فرص لتوليد دخل لتحقيق الاستقلالية المالية، لإحداث طفرة تنموية بالمجتمع على مستوى أنحاء الجمهورية.

https://www.dostor.org/4262533



الهلال الأحمر يطلق قافلة طبية شاملة لمحافظة شمال سيناء

قامت جمعية الهلال الأحمر المصرى بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير»، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وتدخلات لجنة دعم الصحة بتقديم قافلة طبية شاملة بمحافظة شمال سيناء.

وأكدت عبر موقعها الإلكتروني، أن القافلة شلمت تخصصات طبية مختلفة فى الباطنة العامة، الأطفال، الجلدية، العظام، الرمد، الأنف والأذن والحنجرة، وذلك بجانب وجود معمل وصيدلية بالقافلة، بالإضافة إلي توفر خدمة تطعيم ضد فيروس كورونا COVID-19 وخدمات المبادرة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1.646.

وأوضحت الهلال الأحمر وجود 27 فرعًا فى محافظات الجمهورية.

https://www.dostor.org/4262706