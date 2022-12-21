24 مليار جنيه استثمارات «فودافون» فى مصر خلال عامين

كشف محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، أن حجم استثمارات الشركة خلال العامين الماضيين بلغ نحو 24 مليار جنيه، توجيهها لتحسين وتطوير الشبكة، وذلك بعد حصولها على الترددات الأخيرة.

وأضاف عبدالله خلال لقائه مع الصحفيين، أن الخطة الاستثمارية لشركة فودافون مصر، التي تهدف إلى تطوير جودة خدمات الشبكة اعتمدت على عدة محاور، أهمها تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الشركة، بما يؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للعملاء، ورفع درجة جاهزيتها؛ لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر إلى مجموعة من إنجازات الشركة الأخرى إلى جانب تطوير الشبكة، وعلى رأسها بناء أكثر من 1000 برج خلال العام الماضي، وإطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة، وأهمها خدمة Moneyback التي تمنح للعملاء فرصة استرجاع الرصيد من خلال تطبيق "أنا فودافون"، وتلك الخدمة تعتبر الأولى من نوعها في قطاع الاتصالات في مصر، وتهدف لتمكين العملاء من التحكم في رصيدهم والخدمات المتنوعة التي يتم الاشتراك بها.

الجدير بالذكر أن فودافون قامت بإطلاق مجموعة من الخدمات خلال الفترات الماضية، بما يؤكد على حرص الشركة على تقديم خدمات متنوعة تلبي احتياجات 44 مليون عميل، وتسهم بشكل رئيسي في تسهيل حياتهم اليومية، ومساعدتهم في الوصول للتحول الرقمي من خلال خدمات رقمية بسيطة آمنة وعلى أعلى مستوى.