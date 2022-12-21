الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

24 مليار جنيه استثمارات «فودافون» فى مصر خلال عامين

محمد عبدالله
محمد عبدالله

كشف محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، أن حجم استثمارات الشركة خلال العامين الماضيين بلغ نحو 24 مليار جنيه، توجيهها لتحسين وتطوير الشبكة، وذلك بعد حصولها على الترددات الأخيرة.

وأضاف عبدالله خلال لقائه مع الصحفيين، أن الخطة الاستثمارية لشركة فودافون مصر، التي تهدف إلى تطوير جودة خدمات الشبكة اعتمدت على عدة محاور، أهمها تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الشركة، بما يؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للعملاء، ورفع درجة جاهزيتها؛ لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر إلى مجموعة من إنجازات الشركة الأخرى إلى جانب تطوير الشبكة، وعلى رأسها بناء أكثر من 1000 برج خلال العام الماضي، وإطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة، وأهمها خدمة Moneyback التي تمنح للعملاء فرصة استرجاع الرصيد من خلال تطبيق "أنا فودافون"، وتلك الخدمة تعتبر الأولى من نوعها في قطاع الاتصالات في مصر، وتهدف لتمكين العملاء من التحكم في رصيدهم والخدمات المتنوعة التي يتم الاشتراك بها.

الجدير بالذكر أن فودافون قامت بإطلاق مجموعة من الخدمات خلال الفترات الماضية، بما يؤكد على حرص الشركة على تقديم خدمات متنوعة تلبي احتياجات 44 مليون عميل، وتسهم بشكل رئيسي في تسهيل حياتهم اليومية، ومساعدتهم في الوصول للتحول الرقمي من خلال خدمات رقمية بسيطة آمنة وعلى أعلى مستوى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

الأكثر قراءة

العثور على الطفل زياد مقتولًا بسبب تعاطى المخدرات بالقليوبية

بالمزمار والطبل البلدى.. سيدة تقيم حفلًا بعد خلع زوجها بالغردقة

منخفض جوى متعمق.. ظواهر جوية يشهدها طقس غدٍ الخميس

24 مليار جنيه استثمارات «فودافون» فى مصر خلال عامين

الذهب يعاود الانخفاض من جديد فى ختام التعاملات المسائية

هيئة تنشيط السياحة تستعد للمشاركة بمعرض مومباى بالهند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

د هند جاد

شركات الاتصالات لتحصيل الأموال

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»

ترجيحات بإعلان نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.. اليوم