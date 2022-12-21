«الصحة»: إنشاء شبكة رصد إلكترونى تربط جميع بنوك الدم ببعضها

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، إنه بعد صدور قانون رقم ٨ لعام ٢٠٢٠ لتنظيم وحدات الدم، كان لابد من إنشاء وحدة لتخزين الدم بالطريقة العلمية الصحيحة، مع الحرص على إنشاء مجلس منظم لوضع الشروط الخاصة ببنك الدم وطرق التبرع ومواصفات المتبرع.

صفات المتبرع بالدم

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يجب فحص المريض أولاً قبل أخذ تبرع الدم من المواطن حتى لا يكون هناك خطورة على المتبرع والمتبرع له.

الربط الإلكتروني لبنوك الدم

وأضاف في حديثه، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بأن يكون هناك شبكة رصد إلكتروني تربط جميع بنوك الدم لمعرفة السعة المتوفرة والتخزينية لتلك البنوك.