الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على بعض المحافظات حتى الجمعة

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء: "هناك منخفض جوي يؤدي إلى تكون السحب وسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والغربية".

وأضافت أن الأمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحري، متابعة: "غداً سيكون زيادة في كميات الأمطار وتكون متوسطة علي مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ".

وأشارت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على القاهرة الكبرى، متابعة: "استمرار الأمطار المتوسطة على بعض المحافظات وفقا للمنخفض الجوي حتى الجمعة، وغداً انخفاض طفيف في درجات الحرارة بمعدل درجتين".