محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الطقس

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن استعدادات المحافظة لموجة الطقس السيئ.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك أمطارًا خفيفة على الإسكندرية غدًا وتزداد لتكون شديدة ثم متوسطة حتى الخامسة مساء.

وتابع: "أول نوة قوية تواجه الإسكندرية غدًا"، مشيراً إلى أنه سيتم منح الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 عامًا إجازة استثنائية غدًا.

وأكد أنه سيتم تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية غدًا بسبب سوء الطقس، موضحا أن سيارات الصرف الصحي تنتشر في الشوارع في النقاط الساخنة لسحب مياه الأمطار.

وتابع: "تم التنسيق مع المنطقة الشرقية والقوات البحرية لمواجهة أي ظروف طارئة غدًا، موضحًا أنه تم اتخاذ الإجراءات كلها استباقية وعاجلة لمواجهة الطقس السيئ ومياه الأمطار غدًا، مردفا: "نقضي الإجازة في البيت ومننزلش إلا للضرورة".

وأكمل: "إنجاز مشروع الكورنيش لحمايته من مياه الأمطار بتكلفة 160 مليون جنيه".