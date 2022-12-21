لو باريزيان: ميسى وافق على تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان

أشارت تقارير صحفية إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وافق على تمديد تعاقده مع النادي.

وأثار مستقبل ليونيل ميسي الجدل خلال الأشهر الماضية مع اقتراب انتهاء تعاقده مع النادي الباريسي، وارتباط اسمه بالانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن خورخي ميسي، وكيل أعمال ووالد ميسي، اتفق مبدأيًا مع إدارة النادي على مد التعاقد لعام إضافي، في الجلسات التي عقدها مع مسئولي النادي خلال إقامة بطولة كأس العالم، قطر 2022.

وتوج المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم، قطر 2022، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل منهما.

وشدد التقرير على أن ليو يرى باريس سان جيرمان هو النادي الأنسب له في الوقت الحالي، وصاحب حظوظ كبرى في المنافسة على بطولة دوري أبطال أوروبا في وجود نجم مثل كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا.

وأوضحت أن ميسي قرر الاستمرار في باريس سان جيرمان لشعوره بالراحة هو وعائلته في العاصمة الفرنسية.

من جانبها ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، فإن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة يخطط للتحدث مع ميسي خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن لابورتا يعرف أن حديثه مع ميسي سيكون بداية عملية صعبة، إذ إن النادي الكتالوني لا يستطيع تقديم نفس الراتب الذي يقدمه باريس سان جيرمان، ولكن لابورتا لم يستسلم في الصفقة بعد ويريد أن يرى ميسي في برشلونة مرة أخرى.



فيما قالت إذاعة كادينا كوبي إنه لم يحدث تواصل حتى الآن بين برشلونة وميسي، ولكن هناك ثقة أن هذا التواصل سيحدث قريبًا، مشددة على أن إدراك النادي لصعوبة العملية ولكن العلاقة بين الطرفين تحسنت، وعملية قدومه لن تتعلق بقانون اللعب المالي النظيف، وأن إدارة النادي ستحل عملية الراتب.