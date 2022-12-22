الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لمواليد الأبراج الهوائية الخميس 22 ديسمبر 2022

الأبراج الهوائية
الأبراج الهوائية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لمواليد الأبراج الهوائية، ليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، على النحو التالي: 

 

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: تدور أحاديث سرّية وتخشى مناورات وتركّز على قضايا مالية واتفاقات واستثمارات أو صفقات .

عاطفياً: العلاقة بالشريك في أفضل أيامها، وهذا مؤشر جيد إلى إمكان بناء مستقبل واعد وأكثر إشراقاً.

صحياً: تابع البرامج التثقيفية ذات العلاقة بالاهتمام بالصحة فهي مفيدة جداً.

 

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: تعزّز علاقة شخصية وتتاح إليك الفرصة للمصالحة ولترتيب العلاقات المهنية وغيرها من الأمور، وتتوصل إلى فتح قنوات جديدة من التعاون. 

عاطفياً: تتوصل والشريك إلى الكثير من النقاط المشتركة بينكما، وتتمكنان من التخلص من التناقضات الكثيرة.

صحياً: تحاول الاستعانة بأشخاص عانوا مثلك البدانة لتتعلم من تجربتهم كيفية التخلص منها.

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية 21 ديسمبر 2022

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً:  ثمة ما يشير إلى إيجابيات واحتمالات النجاح في حين يتكون لديك انطباع أن الامور تسير بصورة صعبة . 

عاطفياً: تفاجئك الأحداث بصورة إيجابية وتخلصك من مصاعبك وتقربك من الشريك وتجعله محور اهتماماتك وألوياتك.

صحياً: لن تعرف الفشل والتراجع في تطبيق برنامجك الصحي مهما حاول الآخرون ثنيك عن ذلك.

 

حظك اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 لجميع مواليد الأبراج الهوائية

صفات مواليد الأبراج الهوائية:

يتميز أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ويعتبرون من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص محبين التواصل ويجيدون التفاهم بشكل جيد.

مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة  لهم من الصفات المشتركة بينهم، وهي أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليون، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

ينجحون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيفي، ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية الشديدة والمزاج المتقلب، ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية، كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائمًا ما يبحثون عن السعادة والحب، ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات، فهم أشخاص اجتماعيون يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين.

حظك اليوم حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء حظك اليوم لمواليد برج الميزان حظك اليوم لمواليد برج الدلو صفات مواليد الأبراج الهوائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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