«التنسيقية» تعقد ورشة عمل حول التحديات التى تواجه النقابات العمالية

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول أهم التحديات التي تواجه النقابات العمالية في مصر، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

وتناولت الورشة مناقشة عدة محاور بشأن ملف النقابات العمالية، ومنها تطوير العمل النقابي العمالي في مصر، وزيادة الاهتمام بالمنظمات النقابية، بجانب قياس الأثر التشريعي لقانون التنظيمات النقابية، وآليات العمل على تطوير الكادر النقابي العمالي لمعرفة واجباته وحقوقه ودوره، بالإضافة إلى آليات استحداث تنظيمات نقابية جديدة.

شارك في الورشة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي بعض الأحزاب السياسية، وطلبة الجامعات، وتباحث الحضور حول أهم التحديات التي تواجه العمل النقابي، سواء تشريعيًا أو تنظيميًا، أو تلك المتعلقة بأداء جهات العمل أو الجهات الحكومية ذات الصلة.

ووضع الحضور مجموعة من التوصيات لتطوير العمل النقابي العمالي، ودعم دور النقابات العمالي، كأهم وسيلة لتنظيم القوى العاملة في المجتمع والتعبير عن العمال وتمثيلهم.

«الدستور» يرصد أهم توصيات ورشة تنسيقية شباب الأحزاب حول ملفات العمل النقابي..

توعية وتثقيف العامل المصري بأهمية دوره التنموي.

توعية المجتمع بقيمة العامل وتغيير نظرة المجتمع للعمال.

ضرورة تمكين النقابات العمالية من القيام بدورها ونيل ثقة العمال.

ضرورة حل أزمة العمالة باليومية وغير المنتظمة وأهمية تحصين المفاوضات الجماعية، والتشجيع عليها، وإلزام الجهات بتنفيذ مخرجاتها.

العمل على رفع القيود عن الحقوق الأساسية للعمال مثل الحق في الإضراب والتعبير والاجتماع.

بحث الأثر التشريعي لقانون النقابات العمالية، ومدى ملاءمته، وإجراء حوار مجتمعي حوله ومدى الحاجة لتعديلات عليه.

أدار ورشة العمل، كل من النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبدالعزيز الشناوي، عضو التنسيقية.

وشارك بالورشة عدد من نواب وأعضاء التنسيقية بجانب ممثلين عن أحزاب سياسية، تضمنت حزب الأحرار الدستوريين والجيل الديمقراطي والغد والمحافظين والسادات والوفد وطلاب عن جامعة طنطا وجامعة حلوان وجامعة بني سويف بجانب قيادات عمالية.