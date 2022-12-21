الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يقود حملة تموينية

القاضي يضبط مخزن
القاضي يضبط مخزن سلع غذائية أثناء حملة تموينية مفاجئة

واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تنفيذ التكليفات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، برصد محتكري السلع، ومتابعة الحالة العامة داخل شوارع مراكز وقري المحافظة، لتحقيق الانضباط وتوفير السلع الغذائية داخل الأسواق، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

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وقاد محافظ المنيا، مساء اليوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، حملة تموينية مكبرة ومفاجئة بقرية ماقوسة – التابعة لمركز المنيا، لضبط أحد المخازن به سلع غذائية مختلفة بغرض الاحتكار وتعطيش الأسواق من تلك السلع، وذلك بحضور، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، طه الفلاح رئيس جهاز حماية المستهلك بالمنيا، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة.

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قرر المحافظ توزيع الكميات المضبوطة على المعارض التي تقام بالإشراف من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وبيع تلك المنتجات بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين، موجهًا رئيس المدينة بفحص التراخيص الخاصة بالمخزن، للتأكد من مدى صلاحية التراخيص اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ثبوت عدم وجود تراخيص خاصة بالمخزن. 

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وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، ان الكميات المضبوطة تشمل 21 ألف و440 لترا من زيوت الطعام، منها 20 ألف لتر سعة الزجاجة 2 لتر، 1440 لترا سعة 800 م للزجاجة الواحدة، بالإضافة لضبط كميات متنوعة بين (مكرونة – سمن – معلبات)، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الجهات الرقابية لمتابعة الحالة العامة للأسواق ورصد محتكري السلع الغذائية و المتلاعبين بقوائم الأسعار. 

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ويناشد محافظ المنيا، السادة المواطنين، بسرعة الإبلاغ عن محتكري السلع الغذائية و المتلاعبين بقوائم الأسعار، على الأرقام والمواقع التالية، غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة (0862320001– 0862342200)، بوابة الشكاوى الحكومية 16528، الموقع الإلكتروني www.shkwa.eg، خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، جهاز حماية المستهلك الخط الساخن 19588، الموقع الإلكتروني www.cap.gov.eg، الواتس آب 01577779999.

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محافظ المنيا حملة تموينية مفاجئة ضبط مخزن بداخله سلع غذائية ضبط 21 ألف لتر من زيوت الطعام توزيعها علي المعارض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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