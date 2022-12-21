أبو المكارم: 27% معدل نمو غير مسبوق للصادرات المصرية من الصناعات غير الكيماوية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم عن زيادة واضحة في أداء الصادرات غير البترولية مما قيمته 27.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الماضي 2021 إلى ما قيمته أكثر من 30.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي 2022 بزيادة تقدر بـ12%.

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس إنه قد تصدرت صادرات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية بما قيمته 7.118 مليار دولار لتمثل 23% من إجمالي الصادرات محققة معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته 27% عما تحقق خلال نفس الفترة من 2021 الماضي والذي بلغت قيمة صادراته 5.588 مليار دولار تليها صادرات مواد البناء التي بلغت نحو 5.751 مليار دولار بما يمثل 19% من إجمالي الصادرات وجاء في المركز الثالث صادرات الصناعات الغذائية بقيمة 3.563 مليار دولار بما يمثل 11% من إجمالي الصادرات لتمثل صادرات القطاعات الثلاث نحو 53% من إجمالي الصادرات غير البترولية وجاءت السلع الهندسية والإلكترونية في المركز بإجمالي صادرات بلغت قيمتها 3.077 مليار دولار بما يمثل 9% من إجمالي الصادرات.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة فقد شهد أداء صادرات أهم القطاعات التصديرية تحسا خلال العشرة أشهر الأولى من 2022 بنسب متفاوتة عدا صادرات الصناعات الغذائية التي استقرت خلال العامين 2021 و2022 عند ماقيمته حوالي 3.4 مليار دولار وانخفاض صادرات المفروشات بنسبة 16% لتصل إلى ماقيمته 443 مليون دولار وكذا صادرات الأثاث بنسبة 10% لتتراجع إلى ماقيمته 213 مليون دولار والصناعات اليدوية التي تراجعت بنسبة 15% لتصل إلى ما قيمته 181 مليون دولار.