وزير العدل: الفترات المسائية للشهر العقارى بتوجيهات الرئيس السيسى

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل المنظومة القضائية الإلكترونية في الفصل في قضايا محكمة الأسرة.



وقال وزير العدل، خلال لقائه الخاص، ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن الشهر العقاري يُقدم خدمة متميزة ويُعالج مشكلة مزمنة يومية، بفضل التطوير الكبير الذي لحق بمصلحة الشهر العقاري.



وأشار إلى أن الشهر العقاري كان يعاني سابقًا من عجز بالعمالة وفروع أقل، معلنا في الوقت نفسه عن حاجة الشهر العقاري لعمالة قريبا مع استمرار افتتاح فروع جديدة، موضحاً أن الفترات المسائية في الشهر العقاري كانت بتوجيه الرئيس السيسي بسبب ظروف عمل بعض المواطنين.

ولفت إلى أن التطور الذي جرى بالشهر العقاري ساهم في تغيير فكرة توثيق الأوراق والمعاملات لتكون من خلال المقر أو سيارة متنقلة أو عن طريق تطبيق للشهر العقاري عبر الهاتف المحمول.



وأوضح أن الوفود القادمة من الخارج أشادت بفكرة السيارات المتنقلة التي يتم دفعها على حسب حجم السكان والمحافظة، فضلًا عن أنه يمكن طلبها، بالإضافة إلى إتاحة الحقيبة المتنقلة للمرضى وعدم القادرين لتوثيق الأوراق في المنازل، لافتاً إلى أن عمل الشهر العقاري خلال الفترة الليلية حقق نجاحًا غير متوقع، موضحا أن هناك 44 فرعًا يعمل مساء.

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