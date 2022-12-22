الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الخميس 22-12-2022

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم ارتفاعات جديدة مع ارتفاع أسعار الأعلاف، وسجلت سعر الدواجن البيضاء 40 جنيه في بورصة الدواجن وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، كما ارتفع سعر البيض وأرجعتها وزارة التموين إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس .

 

أسعار الفراخ اليوم 

  • سعرالفراخ البيضاء وزن كيلو من  39.00 جنيه إلى  40.00 جنيه.
  • سعر الدواجن  الساسو وزن كيلو من  55.00 جنيه إلى  56.00 جنيه .
  • سعر الدواجن البلدي وزن كيلو 59.00 جنيه 61.00 جنيه.
  • سعر الدواجن  أمهات أبيض وزن كيلو  من  30.00 جنيه إلى 31.00 جنيه .

سعر قنطار القطن اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 وسبب ارتفاع الأسعار

التموين تكشف سبب ارتفاع سعر طبق البيض إلى 85 جنيهًا

أسعار الكتاكيت اليوم

  • سعر كتكوت أبيض يوم 01.75 جنيه 02.00 جنيه
  • كتكوت ساسو يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيه
  • كتكوت بلدي يوم 04.00 جنيه 04.50 جنيه
  • سعر كتكوت بط فرنساوي يوم 06.50 جنيه 07.50 جنيه
  • كتكوت بط مسكوفي يوم 15.00 جنيه 16.00 جنيه
  • كتكوت بط مولارد يوم 15.00 جنيه 16.00 جنيه
  • لحم بط فرنساوي – 24.00 جنيه 24.50 جنيه
  • لحم بط مسكوفي – 47.00 جنيه 47.25 جنيه
  • لحم بط مولارد – 31.00 جنيه 32.50 جنيه
  • سعر كتكوت رومي أسمر يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه
  • كتكوت رومي بوم شهر 16.00 جنيه 16.50 جنيه
  • كتكوت رومي برونزي يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه
  • كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوم 44.00 جنيه 44.50 جنيه

 

  • سعر كتكوت سمان أسمر بري يوم 02.25 جنيه 02.50 جنيه
  • كتكوت سمان أبيض هجين يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيه
  • كتكوت سمان هجين بياض 14 يوم 05.50 جنيه 06.00 جنيه

 

أسعار البيض اليوم 

واصلت أسعار البيض ارتفاعها في الاسواق وكسرت حاجز 80 جنيه في المزرعة ويزداد سعرها حتى تصل إلى المستهلك، وأرجع  عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ارتفاع سعر البيض بسبب ارتفاع أسعار العلف.

وتابع في تصريحات إعلامية رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن العلف يباع بـ 21.5 في حين أن السعر العادل 14 ألف جنيه، وأنه السعر العادل للذرة الصفراء يتراوح بين 9 و10 آلاف جنيه، لافتا إلى أنه سيتم إحالة محتكري فول الصويا إلى المحكمة الاقتصادية، حيث إن الدواجن من الصناعات المهمة والواعدة التي تستوعب 3.5 مليون عامل، وجاء سعر كرتونة البيض في المزرعة اليوم الخميس كالتالي: 

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أسعار برامج العمرة حال تغيير سعر الصرف.. الغمري: الاقتصادي 28 ألف جنيه

سعر بيض أحمر من 82.00 جنيه إلى  83.00 جنيه.

 بيض أبيض من 75.00 جنيه إلى 76.00 جنيه.

بيض بلدي من 75.00 جنيه إلى 76.00 جنيه.

الدواجن الفراخ أسعار الأعلاف الكتاكيت البيض بيض أحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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