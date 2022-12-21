الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب معاكسة فتاة.. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة حلوان

الأمن
الأمن

كشفت الأجهزة الأمنية  ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً حدوث مشاجرة والتعدي على أحد الأشخاص أسفل منزله بالضرب باستخدام سلاح نارى بمنطقة حلوان بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ  (16) الجاري تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، شقيقه "مصابين بجروح متفرقة بالجسم" مقيمين– بدائرة القسم) بتضررهما من (سائق مركبة "توك توك") لقيامه بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما باستخدام سلاح أبيض، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهم لقيام الأخير بمعاكسة إحدى الفتيات المارة بالطريق فتطورت إلى مشاجرة قام المذكور خلالها بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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