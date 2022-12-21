الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«إيتيدا» تستضيف حفل ختام الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

إيتيدا
إيتيدا

يستضيف مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) الحفل الختامي للأسبوع العالمي لريادة الأعمال ونهائيات المسابقة المحلية لكأس العالم لريادة الأعمال، وذلك يوم 22 ديسمبر بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة. يُنظم الحدث بالتعاون مع الشبكة الدولية لريادة الأعمال في مصر.

وخلال الحدث، سيتم اختيار الشركة الناشئة الفائزة في نهائيات المسابقة المحلية والتي ستمثل مصر في نهائيات المسابقة العالمية لكأس العالم لريادة الأعمال.

وكانت مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال قد بدأت في عام 2019 وأطلقها "منتدى مسك العالمي"، وتُنظم المسابقة العالمية بالتعاون مع الشبكة الدولية لريادة الأعمال والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وعددٍ من الشركاء الاستراتيجيين.

وكأس العالم لريادة الأعمال هي واحدة من أكبر مسابقات ريادة الأعمال وبرامج الدعم للشركات الناشئة، وتضم أكثر من 370 ألف رائد أعمال من أكثر من 200 دولة، وتقدم عددًا كبيرًا من الجوائز القيمة للفائزين.

وقدمت المسابقة العالمية منذ انطلاقها وحتى الآن جوائز نقدية بلغت قيمتها ثلاثة مليون دولار، بالإضافة إلى جوائز عينية بقيمة 150 مليون دولار. 

ومن خلال المسابقة، حصل رود الأعمال على العديد من الفرص على جميع المستويات، من مرحلة الفكرة إلى التطور، كما حصلوا على فرصٍ تدريبية مجانية ودعم، وفرص للتواجد والمشاركة في الفعاليات، بالإضافة إلى فرص للتشبيك مع المستثمرين والخبراء والتواصل معهم.
 
جدير بالذكر أن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال كان قد نظم دورة جديدة من برنامج بناء القدرات InnovEgypt في نوفمبر، في إطار الاحتفال بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال. 

ويهدف المركز إلى دفع الابتكار وريادة الأعمال في الصناعة الوطنية، كما يدعم الشباب المهتمين بالإبداع في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطامحين أن يصبحوا رواد أعمال في المستقبل، إذ يقدم باقة من برامج تعليم ريادة الأعمال والابتكار من أجل بناء قدرات الشباب وخلق ثقافة محلية قائمة على الابتكار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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