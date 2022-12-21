ضبط صاحب مخبز لبيعه 11.5 طن دقيق بالسوق السوداء فى الجيزة

تمكن رجال مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء هشام أبوالنصر مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة من ضبط صاحب مخبز بلدي لبيعه 11.5 طن دقيق مدعم في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وبعدم إثباته بسجل حركة الدقيق فى الجيزة.

وكان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بمحافظة الجيزة، لتصرفه في 11.5 طن دقيق بلدي مدعم؛ لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستوليًا على الدعم المقرر.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.