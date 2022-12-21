الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية فى ضبط العديد من الجرائم التموينية

الداخلية
الداخلية

وجهت وزارة الداخلية حملات تموينية مكبرة لمراقبة الأسواق وملاحقة المحتكرين وضبط الأسعار، حيث نجحت في ضبط العديد من القضايا.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت عن ضبط (1900) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، من بينها تم ضبط قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (3,750 طن "عيني")، (13) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (41,109 طن "عيني")، (5) قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (41,210 طن "عيني")، وكذا ضبط (13) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (122,800طن "مستندي")، (5) قضايا بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (539 طنا)، ضبط (5) قضايا غش "غير صالح للاستخدام" أعلاف بمضبوطات بلغت (30,400 طن).

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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