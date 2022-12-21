الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته بالهرم لجلسة 23 يناير

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته والشروع فى قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم لجلسة 23 يناير المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع، وقررت المحكمة إعادة عرض المتهم من جديد على مستشفى الصحة النفسية، وإعداد تقرير فني جديد عن حالته النفسية.

وكانت قد أحالت النيابة العامة بأكتوبر القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 2281 لسنة 2020 کلى السادس من أكتوبر، وعقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أن المتهم  السن 27 عامًا – عاطل – ومقيم بمنطقة الأهرام محافظة الجيزة وفي 17-11-2020 بدائرة قسم الهرم قتل شقيقه المجني عليه - من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ نشبت بينهما - مشادة فاستشاط لها غضبًا، وسولت له نفسه قتل أخيه. 

وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدًا من هي أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجني عليها - غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ هبت لنجدة ولدها من تعدي المتهم عليه - موضوع الاتهام آنف البيان-، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات لإزهاق روحها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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