ضبط عاطلين قبل ترويج كيلو هيروين فى حلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عاطلين قبل ترويج كمية من الهيروين المخدر على المتعاطين بمدينة حلوان.

كشفت التحريات التي أجراها المقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام كل من المدعو "أسامة.م"، 53 سنة، عاطل ومقيم حلوان، و"حمدان. س"، 35 سنة، عاطل ومقيم عرب أبوساعد، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذين من منزل الأول مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المذكورين أثناء اقتيادهما لسيارة ملاكي، وبحوزتهما عدد 3 اسطوانات لمخدر الهيروين، وزنها ألف جرام، وميزان حساس ومبلغ مالي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.