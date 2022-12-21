الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تناظر جثة شاب لقى مصرعه على يد دجال بالمرج

جثة
جثة

كشفت مناظرة نيابة شرق القاهرة الكلية، لجثة شاب لقي مصرعه على يد دجال عقب الاعتداء عليه بالضرب باستخدام عصا اعتقادًا بداخله جن في المرج، أن الجثة لشاب في العقد الثاني من العمر يرتدي كامل ملابسه، به سحجات وكدمات مختلفة نتيجة الضرب بآلة خشبية ويمتلئ جسده بعلامات زرقاء وتجلطات دموية شديدة على الذراعين.

وألقى رجال مباحث القاهرة مساء اليوم الأربعاء، القبض على الدجال المتهم بقتل شاب أثناء علاجه من المس بالمرج، ويستجوب فريق من رجال مباحث القاهرة أسرة الشاب.

وتلقى قسم شرطة المرج، إخطارًا من مستشفى اليوم الواحد يفيد بوصول شاب جثة هامدة، ويشتبه في وجود شبهة جنائية في الوفاة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «م. ر. ر» 30 سنة، وبالفحص تبين أنه مصاب بكدمات وسحجات، بالإضافة إلى إصابات رضية في أنحاء متفرقة من الجسم. 

وتبين أن المجني عليه يعاني من مرض نفسي خلال الفترة الماضية، وأن أسرته ذهبت إلى معالج روحاني اعتقادًا منها بأن داخله «جن»، ومشيرة إلى أن المعالج الروحاني قام بتقيده وضربه بالعصا حتى ساءت حالته، وتم نقله إلى مستشفى اليوم الواحد لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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