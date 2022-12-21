تركها والديها.. حبس المتهمين بقتل طفلة العبور

كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تفاصيل واقعة العثور على جثة طفلة ملقاة بجوار سور مسجد، بدائرة قسم شرطة العبور، تبين أن والديها وراء ارتكاب الجريمة، عقب حدوث مشاجرة بينهما أودت بوفاة الطفلة التي لا يتعدى عمرها شهرا وقاموا بإلقائها بمكان العثور على الجثة، جرى التحفظ على المتهمين وجثة الطفلة تحت تصرف الجهات المعنية بالتحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم - مدير أمن القليوبية إخطارًا من قسم شرطة العبور، بورود بلاغ من عامل مسجد بالعثور على جثة طفلة عمرها شهر، ملقاة بجوار سور مسجد بدائرة القسم.

بالبحث والتحري، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة تم التوصل إلى أن والديها وهو يبلغ من العمر 27 عاماً، عاطل ولديه معلومات جنائية، ووالدتها 32 عاماً، حيث قاما بإلقائها بمكان العثور على الجثة، إثر مشاجرة نشبت بينهما أودت إلى وفاة الطفلة فقاما بالتخلص من الجثة عقب علمهما بوفاتها، جرى ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة وأحيلا للجهات التحقيق التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.