حبس سائق دهس سيدة بالخليفة

قررت النيابة العامة حبس المتهم بقتل سيدة دهسا عن طريق الاصطدام بسيارته بالخليفة، فأودى بحياتها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم التحفظ على السيارة، والمطالبة بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

وصول إخطار لقسم شرطة الخليفة باستقبال أحد المستشفيات سيدة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إسعافها.

بالفحص وسرعة الإجراءات، تبين أنه حال عبور السيدة الطريق، اصطدمت بها سيارة مجهولة ولاذت بالفرار، ما نتجت عنه إصابتها، التي أودت بحياتها.

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد السيارة مرتكبة الحادث، وتبين أنها سيارة أجرة في حيازة سائق، يقيم بالبساتين بالقاهرة، جرى ضبطه حال استقلاله السيارة المتسببة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتبين عدم حمله تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.