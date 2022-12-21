الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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طبيب أطفال يكشف جهود الدولة في دعم المنظومة الصحية بالصعيد

المنظومة الصحية بالصعيد
المنظومة الصحية بالصعيد

كشف الدكتور محسن الألفي، أستاذ طب الأطفال، عن جهود الدولة المصرية في دعم المنظومة الصحية في صعيد مصر من أجهزة وكوادر طبية.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن المنظومة الصحية في الصعيد حدث بها تطور كبير، نتيجة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتي كانت في الفترة الأخيرة، انطلقت من الصعيد، موضحاً أن بنوك الدم الإقليمية في الصعيد، أصبحت تعمل بكفاءة عالية، وأصبح مستوى الخدمة لبنوك الدم مميزا.
وأشار إلى أن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي، ساعدت إلى حد بعيد في القضاء على المرض، خاصة أنه بعد أن كانت مصر بها نسبة كبيرة من المرض، وأنه تم النجاح في مواجهته هذا الفيروس، موضحاً أن هناك اهتماماً بصحة المرأة الحامل في الكشف المبكر عن الأمراض لحماية الجنين.

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