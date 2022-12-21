الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طارق عبدالحليم ينفى الشائعات: ليس لى أى علاقة بخلافات «شادر السمك»

طارق
طارق

نفى المطرب طارق عبدالحليم كل الأقاويل المنتشرة عن أنه سبب في انسحاب الفنانة ياسمين صبرى من مسلسل شادر السمك، موضحًا أن كل تلك الشائعات كاذبة ولا أساس لها من الصحة تماما. 

وأضاف طارق عبدالحليم: ليس لي أى علاقة من قريب أو بعيد بهذه المشكلة وإنها رؤية مخرج العمل. 

وشارك مؤخرا طارق عبدالحليم فى مسلسل "أنا وهي" بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبدالباقى، محسن منصور، ميرهان حسين، عارفة عبدالرسول، تأليف مصطفى حمدى، وإخراج سامح عبدالعزيز، وينتمى العمل لنوعية الـ 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار رومانسي کومیدی.

جدير بالذكر أن المطرب طارق عبدالحليم انتهى من تصوير كليب "افتح الهاويس" من كلمات حمادة الزعيم، ألحان وتوزيع بلوكة، ومن إخراج حسام المهدي.

أليف مصطفى حمدى اما أن ا المخرج المسلسل المشكلة الفنانة ياسمين صبري المخرج سامح عبد العزيز

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