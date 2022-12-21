الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بسبب«الإ انا».. خطوبة الثنائي نور إيهاب على نور بدر

الفنانة نور إيهاب
الفنانة نور إيهاب

احتفلت الفنانة نور إيهاب، بخطبتها على الفنان نور بدر، أمس الثلاثاء، في احتفال عائلي مفاجئ، وفوجئت بتقدم نور بدر لخطبتها أثناء خروجها مع أصدقائها.

وانتشر للثنائي مقطع فيديو أثناء عرض الزواج، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت نور وهي تدخل إلى أحد الأماكن، لتفاجىء بـنور بدر قاعدًا على ركبتيه ويحمل خاتما، ليقول لها "هل تقبلين الزواج بي؟"، لتقبل نور إيهاب عرض الزواج سريعا، وسط احتفال أصدقاء العروسين بتلك الخطوة المفاجئة .

الجدير ذكره أنه قد شارك نور بدر من قبل عبر انستجرام مشهد يجمعه بنور إيهاب من مسلسل "إلا أنا" وهو يعترف لها بحبه ،ضمن أحداث المسلسل، ويقول لها: "والله العظيم بحبك وعايز أتجوزك وأكمل حياتي معاكي"،لترد عليه شكرا ".

«أعمل إيه» طارق عبدالعزيز، مفيد عاشور، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، محمد مهران، نهال عنبر، دنيا المصري، أحمد جمال سعيد، صبري عبدالمنعم، حمدي هيكل، أيمن عزب، ريهام الشنواني، سامية طرابلسي، حسن العدل، من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبدالحميد.

الفنانة نور إيهاب
الفنانة نور إيهاب
الفنانة نور إيهاب
الفنانة نور إيهاب
الفنانة نور إيهاب
الفنانة نور إيهاب
أحداث المسلسل الفنانة نور إيهاب الفنانة نور هناء الشوربجي زواج سري دنيا المصري دي ة خطبتها خطبته

رئيس التحرير

وائل لطفي

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