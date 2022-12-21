الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«جي في للاستثمار» تعلن مشاركتها في إنشاء وتطوير نادي رياضي اجتماعي في قلب التجمع الخامس باستثمارات 2 مليار جنيه

شريف حمودة
شريف حمودة

شريف حمودة: إنشاء النادي بأرقى المواصفات العالمية.. وعقدنا شراكة مع شركة إيطالية لإدارته على أحدث المعايير الدولية

أعلنت شركة "جي في للاستثمار" عن مشاركتها في مشروع إدارة وتطوير نادي رياضي إجتماعي الذي يقع في قلب محور محمد نجيب بمنطقة التجمع الخامس، وذلك كمطور تنفيذي، في إطار اهتمام الشركة بتوفير تجربة فريدة في مجال الرياضة.

يقام النادي على مساحة 18 فدان، باستثمارات تبلغ نحو 2 مليار جنيه، ويجمع بين مفهوم النادي الاجتماعي والرياضي والخدمي، إذ يوفر خدمات فندقية، ومركز تجاري وستاد E Sport، ويحتوي على مساحات خضراء بنسبة 88% من إجمالي المساحة، فضلاً عن 5 حمامات سباحة، وملاعب كرة قدم، كرة يد، كرة سلة، كرة طائرة، تنس، وكروكيه.

تعليقًا على ذلك، قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة "جي في للاستثمار"، إن الهدف من المشاركة في هذا المشروع، هو إنشاء نادي رياضي واجتماعي على مستوى راقٍ في التجمع الخامس، بأحدث المواصفات العالمية، لتوفير منشأة متميزة تجمع تحتها الرياضيين بمختلف أعمارهم، ويتولى التدريب فيها نخبة من أفضل المدربين في مختلف الرياضات، تحت إشراف متخصصين محترفين ومعتمدين دولياً.

أضاف "حمودة" أنه تم التعاقد مع واحدة من أبرز الشركات الإيطالية المتخصصة في إدارة المنشآت الرياضية العالمية، لتشارك في إدارة النادي على أحدث المعايير الدولية، وتوفير أنشطة رياضية واجتماعية وترفيهية مناسبة لجميع أفراد الأسرة.

يوفر النادي عدد كبير ومتنوع من الرياضات، التي تناسب جميع الأعمار والفئات، وفي مقدمتها لعبة كرة القدم للرجال والسيدات لما لها من شعبية كبيرة وإقبال ضخم على ممارستها، إلى جانب كرة السلة، والفولي بول، والبادل، والاسكواش، والفروسية، والتنس، والسباحة للرجال والسيدات، وذلك من خلال الأكاديميات الرياضية التي يتولاها نخبة من الرياضيين، بهدف صناعة الأبطال في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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