ضبط 1.5 طن سكر تموينى مجهول المصدر فى الجيزة

تمكنت مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 1.5 طن "سكر تمويني" معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة يعمل بدون ترخيص بالجيزة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وردت معلومات إلى العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة تفيد بقيام مالك محل بدال تموينى يعمل "بدون ترخيص" يقوم بتخزين كميات كبيرة من "سكر تموينى" بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وبقيادة العميد يحيى زغلول، رئيس مباحث التموين بالجيزة تم ضبط مالك محل بدال تموينى وعثر بحوزته على 1.5 طن سكر تمويني.