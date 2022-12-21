الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء بريطانيا يدين قرار طالبان منع النساء من الالتحاق بالجامعات

ريشي سوناك
ريشي سوناك

انتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، منع حكام طالبان الأفغان للدخول إلى الجامعات.

وقال سوناك عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، إن القرار يمثل "خطوة خطيرة إلى الوراء" وحذر من أن "العالم يراقب".

وكتبت رئيس الوزراء البريطاني: "لدى نساء أفغانستان الكثير ليقدمه. ويمثل حرمانهن من الالتحاق بالجامعة خطوة خطيرة إلى الوراء"، مضيفًا: "سنحكم على طالبان من خلال أفعالهن".

حظر التعليم الجامعي للنساء

وأعلنت حكومة طالبان، أمس الثلاثاء، عن أن الجامعات الأفغانية باتت محظورة لأجل غير مسمّى على الفتيات المحرومات من التعليم الثانوي منذ وصول الحركة المتشدّدة إلى الحكم.

وقال وزير التعليم العالي ندا محمد نديم، في رسالة موجّهة إلى كلّ الجامعات الحكومية والخاصة في البلد: "أبلغكم جميعًا بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر".

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات المحلية في أفغانستان، أمس الأول الإثنين، أن حركة طالبان قامت بجلد 30 شخصًا علنًا، من بينهم نساء، بتهم مختلفة في مقاطعتين أفغانيتين.

وصرح رئيس قضاة إقليم جوزجان عبدالوهاب زاهد، بأن 22 مدانًا من بينهم 3 سيدات تلقوا ما بين 25 و39 جلدة بتهم السرقة والزنا والاتجار بالمخدرات.

طالبان حكام طالبان الجامعات منصة تويتر رئيس الوزراء البريطاني أفغانستان

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وائل لطفي

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رئيس وزراء بريطانيا يدين قرار طالبان منع النساء من الالتحاق بالجامعات

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