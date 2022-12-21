التعليم تحدد موعد المقابلات للمشاركين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن مواعيد المقابلات للمشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023، كرؤساء لجان ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية 2023، لجميع النوعيات "زراعي وصناعي وتجاري وفندقي".



وجاء نص الخطاب:" بناء علي موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الإعلان عن ترشيحات رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمرافة لامتحانات الدبلومات الفنية العام الدراسي 2022-2023.



وفي ضوء الترشيحات الواردة إلينا من مديرياتكم، يرجي التنبيه على المرشحين للعمل في الوظيفتين بالتواجد في الأيام التالية:



- يوم الأحد 25 ديسمبر 2022: جميع قطاعات التعليم الزراعي.

- يوم الأثنين 26 ديسمبر2022: جميع قطاعات التعليم الصناعي.

- يوم الاربعاء 28 ديسمبر 2022: جميع قطاعات التعليم التجاري.

- يوم الخميس 29 ديسمبر 2022: قطاع مركزي تجاري وفندقي وصناعي.

وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديرى إدارات المدارس الرسمية والمتميزة للغات على مستوى الجمهورية، برئاسة محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وبحضور فاطمة الزهراء عز الدين مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية والمتميزة لغات.

في مستهل الاجتماع، رحب محمد عطية بالحضور ونقل إليهم تحيات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موجهًا الشكر للسادة مديرى الإدارات التعليمية لتعاونهم وعملهم الدؤوب على حل مشكلات الميدان والعمل على تحسين العملية التعليمية.

أكد رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات الحرص على الاهتمام بالمدارس الرسمية المتميزة للغات على مستوى الجمهورية، وتقديمها خدمة تعليمية متميزة للطلاب لتعود إلى سابق عهدها، والمساهمة في جعلها جاذبة للمعلمين، مشيرًا إلى أهمية تعاون وتكاتف الجميع خلال المرحلة المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

وشدد رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات على وضع الحلول لسد العجز في أعداد المعلمين، وعمل تدريب تحويلي للسادة المعلمين الحاصلين علي مؤهلات دراسية أثناء العمل تؤهلهم للعمل كمعلمين للمواد الدراسية، والعمل بنظام التطوع، والعمل بآجر، والخدمة العامة

كمقترح لسد العجز؛ وتشجيع المعلمين على الإلتزام بالتدريبات التي تعمل على رفع التنمية المهنية المستدامة لديهم.