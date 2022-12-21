ارتفاع الطلب على «البشت» بعد لقطة عباءة ميسي في كأس العالم قطر 2022

أثار البشت القطري الذي ارتداه ميسي في كأس العالم قطر 2022 جدلًا واسعًا، فقد وصفت أنها لقطة للتاريخ، وأن صداها سوف يستمر لسنوات ولأجيال.

الأمر الذي جعل معجبي ميسي حول العالم يسعون لشراء ذلك البشت مقابل العديد من الأموال، فالعماني أحمد البرواني عضو مجلس الشورى السابق عرض أن يشتري البشت مقابل مليون دولار أمريكي.

كذلك أثناء مشاهدة المباراة النهائية لكأس العالم يوم الأحد الماضي، كان أحمد السالم أكثر شغفًا من معظم مشجعي كرة القدم عندما وضع أمير قطر البشت الأسود الذهبي على أكتاف قائد منتخب الأرجنتين المنتصر ليونيل ميسي.

هذا البشت من صنع عائلة سالم ويتكلف 2200 دولار وهو عبارة عن ثوب تقليدي يتم ارتداؤه في المناسبات الرسمية.

وعبر سالم عن فرحته العارمة حيث كان يبيع من 8 إلى 10 قطع من البشت، في اليوم التالي للمباراة باع 150 بشت، وجميعهم أرجنتيون، أما بالنسبة لبشت ميسي جاء الخيط الذهبي من ألمانيا ونسيج القطن النجفي مستورد من اليابان.

ما هو البشت؟

“البشت” هو عباءة طويلة يتم ارتداؤها تقليديًا فوق الثوب أو الكندورة في المناسبات الخاصة أو الاحتفالات في دول الشرق الأوسط.

عادة ما تكون الملابس سوداء اللون، ولكنها تأتي أيضًا باللونين الأبيض والبني، وهي مصنوعة من مادة خفيفة وغالبًا ما تكون شفافة، مع حواف ذهبية.

في عام 2017 أوضح مدون “YouTube” القطري حمد العماري، المعروف باسم الرجل القطري، كيفية ارتداء البشت في فيديو يقدم "نصائح ثقافية قطرية صغيرة الحجم".

يقول العماري: "يأتي البشت مفتوحًا مع وجود كم على كلا الجانبين"،ثم ينصح المستخدم بارتدائه من خلال وضعه على أكتافه ثم وضع يده اليمنى من خلال الكم وترك يده اليسرى للخارج، ويشير إلى أن البشت يجب أن يوضع فوق كوفية مرتديها، والتي يجب أن تلبس مفرودة على ظهرها وأكتافها.

“البشت” متواجد في العديد من دول الخليج، حيث يحظى بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية، وهناك “البشت” السوري والإماراتي أيضًا.