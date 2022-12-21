الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء.. محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا مع مسئولي التموين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعََا مع مسئولي التموين بالمحافظة، بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق والسيطرة على أسعار كافة السلع الغذائية.

ووجه المحافظ بإعداد حصر يومي لرصيد السلع الغذائية واللحوم والدواجن بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة (مصرية ماركت)، والتوسع في إنشاء منافذ للسلع الأساسية بأسعار مخفضة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة الممارسات الاحتكارية، وشدد على إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع والتأكد من مطابقة الخبز للوزن.

كما أشار الزملوط إلى أن مبادرة تخصيص أماكن بالمجان بالمراكز؛ لإقامة منافذ للسلع الأساسية والخضروات بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كبار تجار الجملة وذلك حتى شهر رمضان المبارك.

كما عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا عاجلًا بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتخفيف العبء عن المواطنين في ظل الظروف غير المسبوقة التي يشهدها العالم، للتأكيد على مجموعة من التوجيهات جاء على رأسها:

  • الاستعداد والتنسيق لإقامة معارض السلع الغذائية واللحوم بأسعار مناسبة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
  • التأكيد على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بالأسواق، والتوسع في المبادرات والمنافذ البيعية بالمراكز والقرى لطرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.
  • حصر الصوب الزراعية بالمحافظة لاستغلال الإنتاج في طرح الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
  • المرور الدوري على المخابز لمراقبة وزن وجودة الخبز وغلق المخابز المخالفة.
  • إتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ البيع ومنحها مجانًا للتجار الراغبين بهدف التوسع في أنشطة المبادرات وضبط أسعار الأسواق.
  • التشديد على قيام المحال التجارية بإعلان الأسعار على جميع السلع، وقيام الجهات الرقابية بالمتابعة مع الموافاة بتقرير أسبوعي من المراكز بمعدل الأسعار.
  • حصر مديونيات صندوق الأراضي بالمراكز وإنذار جميع المتقاعسين عن السداد مع منح مهلة خلال شهر يناير للدفع أو جدولة الديون، يتم بعدها إيقاف الدعم التمويني ودعم الأسمدة للممتنعين عن السداد.
  • تشكيل لجان لحصر التعديات على شقق الأولى بالرعاية حتى نهاية الشهر وبحث موقف ساكنيها، مع إعداد خطة بأعمال الصيانة المطلوبة لها.
  • استيفاء اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمساجد والمباني الخدمية الملحقة بها؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
  • مُتابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية، والتعامل الفوري مع أي حالة تعدي على أراضي الدولة.

 

محافظ الوادي الجديد اجتماع ا مسئولي التموين ضبط الأسواق السيطرة على أسعار السلع الغذائية إعداد حصر يومي لرصيد السلع إنشاء منافذ للسلع الأساسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

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