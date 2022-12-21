لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء.. محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا مع مسئولي التموين

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعََا مع مسئولي التموين بالمحافظة، بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق والسيطرة على أسعار كافة السلع الغذائية.

ووجه المحافظ بإعداد حصر يومي لرصيد السلع الغذائية واللحوم والدواجن بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة (مصرية ماركت)، والتوسع في إنشاء منافذ للسلع الأساسية بأسعار مخفضة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة الممارسات الاحتكارية، وشدد على إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع والتأكد من مطابقة الخبز للوزن.

كما أشار الزملوط إلى أن مبادرة تخصيص أماكن بالمجان بالمراكز؛ لإقامة منافذ للسلع الأساسية والخضروات بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كبار تجار الجملة وذلك حتى شهر رمضان المبارك.

كما عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا عاجلًا بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتخفيف العبء عن المواطنين في ظل الظروف غير المسبوقة التي يشهدها العالم، للتأكيد على مجموعة من التوجيهات جاء على رأسها: